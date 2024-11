La Russia interrompe le forniture di gas all’Austria, ma mantiene i flussi verso l’Europa

MeteoWeb

La Russia ha interrotto le forniture di gas all’Austria a causa di una disputa sui pagamenti. Tuttavia, il colosso energetico russo Gazprom ha continuato a fornire volumi costanti di gas all’Europa attraverso l’Ucraina, rispondendo alle richieste di alcuni acquirenti europei rimasti, secondo quanto riporta Reuters. Prima della guerra in Ucraina, la Russia era il principale fornitore di gas naturale per l’Europa. Tuttavia, con l’esplosione del gasdotto Nord Stream nel 2022 e gli sforzi dell’Unione Europea per ridurre la dipendenza energetica da Mosca, Gazprom ha perso gran parte della sua clientela europea.

L’ente regolatore energetico austriaco, E-Control, ha confermato che le consegne di Gazprom verso OMV, il principale fornitore austriaco, si sono fermate alle 6 di sabato mattina, riporta Reuters. OMV ha dichiarato di voler recuperare 230 milioni di euro, legati a una disputa arbitrale con Gazprom, trattenendo parte dei pagamenti per le forniture di gas attraverso l’Ucraina.

Nonostante la sospensione, Gazprom ha mantenuto i flussi giornalieri di 42,4 milioni di metri cubi di gas verso l’Europa, lo stesso volume registrato nei giorni precedenti. La società slovacca SPP ha confermato di ricevere regolarmente gas dalla Russia e ha segnalato che altri acquirenti stanno aumentando le loro richieste:

“La situazione in cui un grande consumatore ha smesso di prendere gas dall’Est, ma lo stesso volume scorre attraverso il territorio dell’Ucraina, dimostra che c’è ancora un grande interesse per questo gas in Europa“, ha affermato SPP in una nota.

L’Austria, che solitamente dipende per il 40% delle forniture russe attraverso l’Ucraina, ha affermato di avere scorte sufficienti per coprire eventuali carenze. Il gestore della rete AGGM ha inoltre dichiarato che al momento non sono stati attivati rifornimenti sostitutivi da Germania o Italia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.