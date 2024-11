San Giovanni Rotondo sotto la neve: i grandi eventi del passato

MeteoWeb

San Giovanni Rotondo ha vissuto la scorsa notte un evento meteorologico atteso: la neve ha imbiancato la città, confermando le previsioni. Questo fenomeno, sebbene raro nel contesto climatico del Sud Italia, non è estraneo alla storia di questa località, che ha visto nel corso degli anni alcune nevicate di notevole intensità.

Tra gli episodi più significativi, spicca la nevicata del gennaio 1963, ricordata come una delle più importanti degli ultimi decenni. In quei giorni, la città fu sommersa da accumuli straordinari: tra il 23 e il 24 gennaio caddero 60 centimetri di neve, seguiti da ulteriori 35 centimetri nei giorni successivi. Le temperature scesero fino a -8°C, generando ben nove giornate di ghiaccio, un evento estremo per la zona.

Un’altra nevicata rimasta nella memoria è quella del 1995, che raggiunse livelli drammatici per l’intensità e l’impatto. Gli accumuli superarono in alcuni punti i 140 centimetri, tanto che veicoli come la Fiat 500 risultarono completamente sepolti dalla neve. Sulla Foresta Umbra, situata nei pressi della città, la neve superò i due metri, provocando il crollo del tetto di un magazzino dell’Aeronautica Militare. Questo evento sottolineò la potenza delle precipitazioni nevose che talvolta colpiscono la regione.

Anche in anni più recenti, San Giovanni Rotondo ha affrontato nevicate degne di nota. Nel gennaio 2021, un’intensa perturbazione imbiancò la città, regalando un paesaggio invernale suggestivo. Un altro episodio significativo si verificò nel dicembre 2014, quando una tormenta portò condizioni paragonabili a quelle siberiane, con nevicate copiose accompagnate da venti forti che accentuarono la sensazione di gelo.

Questi eventi, benché rari rispetto al Nord Italia, dimostrano che San Giovanni Rotondo può essere soggetta a fenomeni nevosi straordinari, capaci di lasciare un segno indelebile nella memoria collettiva della città. La storia di queste nevicate, che spiccano per intensità e durata, racconta di una località che, pur trovandosi nel cuore del Sud, sa affrontare con resilienza le sfide del clima invernale.

