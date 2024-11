A marzo sarà inaugurato il secondo stralcio della cassa di espansione di Pizziconi

MeteoWeb

Il presidente Eugenio Giani ha annunciato che il secondo stralcio della cassa di espansione di Pizziconi sarà inaugurato a marzo. Questa opera rappresenta la più significativa iniziativa di messa in sicurezza intrapresa nella legislatura, costituendo una tappa fondamentale nel progetto di protezione dell’Arno. L’annuncio è stato fatto in occasione del 58esimo anniversario dell’alluvione di Firenze, durante un incontro che ha visto la partecipazione dell’assessora all’ambiente e alla difesa del suolo Monia Monni e di Erasmo D’Angelis, presidente della Fondazione EWA – Earth and Water Agenda.

La nuova cassa di espansione, Pizziconi 2, situata nel comune di Figline-Incisa Valdarno e con un investimento di 13 milioni di euro, segue il primo stralcio, Pizziconi 1, che era costato 19,70 milioni e si era concluso nel 2020. Grazie a questa infrastruttura, sarà possibile convogliare 3,8 milioni di metri cubi di acqua. La cassa di Pizziconi è parte di un complesso di opere progettate per proteggere la zona abitata di Firenze, comprendente quattro casse di espansione nel Valdarno fiorentino: la cassa di Prulli, il cui primo stralcio è stato completato e collaudato nel 2018, mentre il secondo, del valore di 63 milioni di euro, è attualmente in fase di affidamento; la cassa di Restone, il cui primo stralcio è stato terminato e il secondo è in fase di esecuzione; e la cassa Leccio, la cui conclusione dei lavori è prevista per il 2025. Inoltre, è in progetto un rialzo di 8 metri della diga di Levane.

“Vogliamo dare alla difesa del suolo una centralità nella realizzazione delle opere pubbliche perché i cambiamenti climatici oggi lo impongono. In questa chiave, Pizziconi rappresenta un’opera di grande ingegneria“, ha dichiarato il presidente Giani. “Grazie ai manufatti realizzati sotto l’autostrada con la tecnica dello spingitubo, è stato possibile creare gallerie che permetteranno l’afflusso di acqua dall’Arno direttamente alla cassa di espansione. Siamo quasi a conclusione dell’opera; dopo aver realizzato le paratoie e alcune rifiniture di dettaglio, sarà possibile procedere all’inaugurazione della cassa entro marzo 2025“.

“Stiamo lavorando con tutte le nostre forze e le risorse disponibili“, ha affermato l’assessora Monia Monni. “Nel giro di poco meno di un anno abbiamo realizzato con i Comuni, le Province, la Città metropolitana, i Consorzi di bonifica, il Genio civile, con tutti i soggetti interessati, 122 milioni di opere. Sono opere che servono per ristabilire un livello di sicurezza similare o superiore a quello del 2 di novembre del 2023. Le abbiamo messe in piedi con rapidità grazie a un sistema burocratico agevolato in regime di emergenza. Ma adesso abbiamo bisogno di mettere a terra un altro miliardo e 100 milioni di opere, risorse di cui non sappiamo ancora nulla. Questa stima deriva dal piano che abbiamo presentato all’Unione europea insieme al Dipartimento nazionale di Protezione civile, ed è quindi validato dal Governo. Sono quelle opere che ci permetteranno di mettere al sicuro i territori da eventi simili a quelli del 2 novembre: fenomeni così intensi sono sempre più frequenti“.

“In queste ore, 58 anni fa“, ha ricordato Erasmo D’Angelis, “una impressionante massa d’acqua travolgeva a 70 km orari oltre 3.000 ettari della città di Firenze, l’area più estesa mai colpita dalle alluvioni storiche dell’Arno, rovesciando tonnellate di fango, melma e detriti, sfondando porte di abitazioni, chiese, musei. L’alluvione di Firenze, dal 4 novembre del 1966, ha segnato un punto di svolta non soltanto nella storia della città e nella vita di molti fiorentini, ma anche nella coscienza collettiva nazionale, dando vita alla nascita successiva delle grandi associazioni di volontariato e poi del sistema di Protezione Civile per la gestione dei soccorsi durante le calamità. Oggi annunciamo che realizzeremo l’Archivio internazionale degli Angeli del Fango con sede a Firenze“.

