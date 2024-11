“Se volevate volare, dovevate prenotare un biglietto aereo”: il messaggio ironico del soccorso alpino croato

MeteoWeb

“Se volevate volare, dovevate prenotare un biglietto aereo, non noi“. È con questa frase, accompagnata da un’immagine stilizzata di un elicottero impegnato in un’azione di salvataggio, che la Harvatska gorska služba spašavanja (il soccorso alpino croato) ha scelto di lanciare un messaggio ironico ma diretto agli utenti delle autostrade del Paese la scorsa estate.

Il manifesto, chiaramente sarcastico, punta a sensibilizzare sull’importanza di adottare comportamenti responsabili in montagna e durante le escursioni. Il soccorso alpino croato, infatti, è spesso costretto a intervenire in situazioni che potrebbero essere evitate con una maggiore preparazione e prudenza.

Con la frase provocatoria, “Se volevate volare, dovevate prenotare un biglietto aereo, non noi“, l’organizzazione ha voluto sottolineare come l’uso degli elicotteri per soccorsi alpini sia spesso necessario per salvare vite, ma non debba essere dato per scontato o considerato come una semplice soluzione a leggerezze o imprudenze.

Questo messaggio, diffuso in un periodo di alta frequentazione turistica, ha suscitato grande interesse sui social media e nei dibattiti locali, spingendo molti a riflettere sull’importanza di rispettare le regole di sicurezza e di pianificare con attenzione le proprie attività all’aria aperta.

Un richiamo ironico, ma efficace, che spera di ridurre gli interventi evitabili, lasciando spazio alle operazioni realmente necessarie.

