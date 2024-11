Il Senato si illumina di “verde acquamarina” contro il tumore alla cervice uterina | FOTO e VIDEO

Il Senato della Repubblica aderisce alla Giornata Mondiale contro il tumore alla cervice uterina. La facciata di Palazzo Madama sarà illuminata con il colore “verde acquamarina” (foglia di tè) dalle ore 19 alle 23 di domenica 17 novembre. Il tumore della cervice uterina è una forma di cancro che si sviluppa nelle cellule del collo dell’utero, la parte inferiore e stretta dell’utero che collega quest’ultimo alla vagina. La causa principale di questa malattia è l’infezione persistente da papillomavirus umano (HPV), un virus molto comune che si trasmette principalmente attraverso i rapporti sessuali. Esistono diversi tipi di HPV, e alcuni di essi sono noti per essere ad alto rischio oncogeno.

