In Serbia apre la prima centrale elettrica che produce energia dai rifiuti 

Il 12 novembre presso la discarica di Vinca, nelle vicinanze della capitale serba Belgrado, aprirà la prima centrale elettrica nel Paese che utilizzerà i rifiuti per la produzione di energia. L’impianto servirà alla gestione responsabile dei rifiuti, al loro corretto utilizzo e al miglioramento dell’ambiente. Lo ha annunciato la società responsabile del progetto (Beo Cista energija) la quale ha dichiarato che l’energia ottenendo bruciando fino a 340 mila tonnellate di rifiuti all’anno nell’impianto, “fornirà elettricità per il 5 per cento delle famiglie di Belgrado e l’ energia termica per riscaldare il 10 per cento delle case”.

