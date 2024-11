La produzione di radiofarmaci per la lotta contro il cancro: incontro Algeria-Argentina sull’energia nucleare pacifica

MeteoWeb

Il ministro dell’energia e delle Miniere algerino, Mohamed Arkab, ha incontrato una delegazione dell’azienda argentina Invap, guidata dal presidente e direttore generale Dario Mario Giussi, per discutere delle possibilità di cooperazione nel settore dell’energia nucleare pacifica. L’incontro, avvenuto presso la sede del ministero con la presenza dell’ambasciatore argentino in Algeria e del presidente della Commissione per l’energia Atomica, Abdelhamid Mellah, ha avuto come focus l’espansione delle collaborazioni tra la Commissione algerina e Invap nelle applicazioni energetiche e non energetiche del nucleare pacifico, esplorando le prospettive di sviluppo comune.

Tra i temi trattati vi sono stati la modernizzazione delle strutture del Centro di ricerca nucleare di Draria, ad Algeri, e la progettazione di un laboratorio per la produzione di isotopi radioattivi destinati a utilizzi medici e industriali. Secondo quanto riportato dal ministero, l’obiettivo principale è consentire all’Algeria di produrre radiofarmaci impiegati nella lotta contro il cancro, in ambiti come la medicina nucleare, la radioterapia e l’imaging medico. La produzione interna di questi farmaci radioattivi permetterà all’Algeria di ottenere vantaggi strategici, economici e sanitari, migliorando l’accesso alle cure e incrementando la sicurezza dei pazienti.

Il partner

La scelta dell’Argentina come partner in questo progetto non è casuale: la collaborazione tra i due paesi nel campo dell’energia nucleare pacifica ha radici storiche che risalgono al 1985, con l’obiettivo di soddisfare diversi bisogni nazionali. Tra questi, spiccano la formazione, la produzione di isotopi per scopi medici e industriali, e la gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi.

Tale collaborazione ha già portato alla creazione di importanti infrastrutture nucleari, come il reattore di ricerca “Nour” da 1 megawatt, dedicato alla ricerca e alla formazione, e una struttura per lo sviluppo di elementi di combustibile nucleare. Invap, fondata nel 1976, è una società privata specializzata nella progettazione e produzione di apparecchiature per settori chiave come nucleare, spaziale, chimico, petrolifero e medicale.

