Siccità: manifestazione davanti alla Presidenza della Regione a Palermo

Cittadini e comitati civici di Enna, Caltanissetta ed Agrigento stanno manifestando a Palermo, davanti Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione, per chiedere risposte sull’emergenza siccità e sulla mancanza di acqua che sta colpendo le province dell’isola. Tra i presenti anche rappresentanti di alcune delegazioni regionali del Codacons, il deputato regionale Ismaele La Vardera, Roberta Schillaci del Movimento 5 Stelle ed il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro.

“Da noi l’acqua arriva un giorno ogni sei giorni. La richiesta concreta, che avanziamo al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è capire cosa fa la regione per tutte le attività di sua competenza,” ha spiegato il sindaco di Enna, Maurizio Di Pietro. “Bisogna ricordare che non occorre muoversi solo in stato di emergenza, le difficoltà sono note da tempo. Ci aspettiamo che il prossimo anno la regione faccia la sua parte, in un contesto di modificazioni climatiche ben note. L’Ancipa, che è il principale fornitore della nostra zona, ha una condotta che oggi perde novanta litri al secondo, questo è estremamente preoccupante“.

