Siccità, Schifani: “novembre meno piovoso dell’anno scorso, Sicilia come il Nordafrica”

“Il mio governo sta cercando di affrontare in un momento di estrema difficoltà l’emergenza siccità. Stiamo facendo il massimo per affrontare i problemi con i mezzi finanziari che abbiamo ma ho il timore che il mutamento dell’ecosistema ci deve fare pensare che gli eventi straordinari di oggi in futuro saranno ordinari e quindi la politica dovrà affrontare il tema con una strategia di ampio respiro“: è quanto ha affermato il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, rivolgendosi all’aula in apertura della seduta dell’Ars per l’esame degli articoli del disegno di legge di variazione del bilancio.

“Ieri si è riunita la cabina di regia. Dagli esperti del clima ci è stato anticipato che anche questo mese di novembre sarà meno piovoso rispetto all’anno scorso, ormai la Sicilia è come il Nordafrica,” ha sottolineato Schifani.

