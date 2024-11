Il Sindaco di Leopoli con una delegazione ucraina in visita all’ospedale Cto di Torino

MeteoWeb

Domani venerdì 22 novembre alle ore 16 l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi ed il Direttore generale della Città della Salute di Torino Giovanni La Valle accompagneranno una delegazione ucraina, capeggiata dal Sindaco di Leopoli Andriy Sadovyy, a Torino in questi giorni in occasione della 41ª Assemblea annuale Anci, in una visita all’ospedale Cto. Uno dei motivi di interesse del Sindaco verso il Sistema sanitario piemontese, ed il CTO in particolare, è la presenza a Leopoli del Centro “Unbroken”, che fornisce cura ed assistenza integrata ai reduci e feriti di guerra. Il Direttore sanitario Alessandra D’Alfonso, il Direttore del Dipartimento di Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione Giuseppe Massazza ed i primari dell’ospedale presenteranno alla delegazione le eccellenze e le punte di diamante del Centro Traumatologico ortopedico, del Centro Grandi Ustionati e dell’Unità Spinale.

Dopo un primo momento di presentazione generale, la visita si articolerà tra la Rianimazione, il Pronto soccorso Grandi Traumi e la stessa Unità Spinale in un percorso che permetterà di valorizzare il sistema multidisciplinare di un ospedale che assiste quotidianamente traumi di ogni tipo ed entità.

