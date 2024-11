Smog record in India: a Delhi visibilità zero

MeteoWeb

Questa mattina, Delhi si è svegliata immersa nello smog, una nebbia densa che ha ridotto la visibilità a zero in alcune zone, come riportato dai media locali. La fitta nebbia ha avuto un impatto significativo sul traffico dei pendolari, causando lunghe code e rallentamenti sulle strade, mentre il traffico ferroviario ha subito gravi disagi. Nelle prime ore della giornata, l’inquinamento atmosferico ha raggiunto livelli record, con l’indice di qualità dell’aria (AQI), misurato dall’agenzia svizzera IQAir, che ha toccato i 1.133 punti in diverse aree della capitale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera dannoso per la salute il livello di PM2.5 quando supera i 300 punti.

