Una società di droni decolla a Wall Street: +84,51% grazie a Trump Jr

MeteoWeb

La società di droni Unusual Machines vola a Wall Street, dove chiude in rialzo dell’84,51% spinta dalla nomina di Donald Trump Jr a consigliere. Una nomina che “ci offre un’esperienza unica mentre lavoriamo per riportare in America la produzione di componenti per droni”, ha detto l’amministratore delegato di Unusual Machines, Allan Evans.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.