Spagna martoriata, alluvioni e blackout colpiscono Tarragona e il Garraf | FOTO e VIDEO

Una nuova violenta tempesta si è abbattuta nella notte in Spagna, sulla regione di Tarragona e nelle località vicine, causando gravi inondazioni e interruzioni di corrente. I temporali, accompagnati da intense piogge, hanno messo in ginocchio i quartieri più vulnerabili della città e le aree circostanti, come il quartiere Serrallo a Tarragona e diverse zone di Sitges, nella comarca del Garraf.

Le autorità locali hanno dichiarato che la situazione meteorologica rimane critica a causa della DANA (Depressione Aislada en Niveles Altos), un fenomeno meteorologico che comporta un’intensa e improvvisa ondata di piogge e temporali concentrati.

In risposta alla gravità degli eventi, le autorità hanno esteso l’allerta meteo ad altre aree limitrofe, invitando la popolazione a mantenere la massima cautela e a limitare gli spostamenti. La DANA è un fenomeno che negli ultimi anni ha colpito spesso la Spagna, causando danni ingenti e mettendo a dura prova la resilienza delle infrastrutture urbane.

Prosegue l’allerta

Emessa allerta arancione per il rischio di forti piogge in Catalogna e nelle provincia di Castellon. Sono attesi 50 litri di pioggia per metro quadrato in un’ora, forti temporali e il rischio di grandine. Anche le province di Aragona ed Estremadura sono sotto allerta precipitazioni, con livello di rischio giallo. Intanto la città di Valencia e i comuni della sua area metropolitana hanno sospeso le lezioni per oggi a causa delle piogge che colpiscono ancora la provincia e per le restrizioni alla mobilità decretate dalla Generalitat per facilitare il lavoro dei servizi di emergenza.

