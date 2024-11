Spazio, Presidente della Basilicata: “siamo punto di riferimento a livello internazionale”

MeteoWeb

“Siamo diventati un punto di riferimento a livello internazionale nell’uso delle tecnologie spaziali, contribuendo allo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni. Non a caso la Basilicata è una delle regioni fondatrici del Network delle Regioni Europee che utilizzano le Tecnologie Spaziali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle politiche pubbliche tramite l’uso delle applicazioni spaziali”. Lo ha detto il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervistato dal direttore di Panorama, Maurizio Belpietro, nel corso di Panorama on the Road, l’evento itinerante promosso dal settimanale per tracciare con autorevoli esponenti delle istituzioni e dell’imprenditoria i nodi cruciali e le sfide che nel futuro attendono il Paese.

