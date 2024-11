Spazio, l’ESA si impegna a potenziare i servizi di lancio europei con il programma Boost!

MeteoWeb

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) sta estendendo il suo impegno alla nuova generazione di servizi di lancio europei commerciali attraverso il suo programma “Boost!”, assegnando estensioni contrattuali con quattro aziende per l’implementazione dei loro servizi di lancio. Diversi primi lanci di nuovi razzi sono imminenti in Europa. I mesi prima di un volo inaugurale possono essere critici per le aziende con grandi team, molte strutture e operazioni, ma nessun sistema di lancio che generi ancora entrate. Per alleviare questo periodo, l’ESA ha impegnato un totale di 44,22 milioni di euro in cofinanziamenti, rafforzando il ruolo dell’agenzia nel potenziare queste aziende di lancio spaziale nella transizione dallo sviluppo tecnico all’inizio dei servizi operativi.

“I fornitori di servizi di lancio commerciali emergenti in Europa stanno spingendo verso i loro primi lanci“, ha affermato il direttore del trasporto spaziale dell’ESA, Toni Tolker-Nielsen, “siamo molto interessati a vedere i loro razzi funzionare, diversificando i servizi di lancio europei offerti“.

Sono state firmate quattro estensioni contrattuali, una ciascuna con Hyimpulse, Isar Aerospace, Orbex e Rocket Factory Augsburg. Isar Aerospace, Orbex e Rocket Factory Augsburg (RFA) si stanno preparando per i test integrati dei loro sistemi.

RFA

Rocket Factory Augsburg ha già iniziato a condurre test integrati sul suo RFA One, tuttavia ha subito una battuta d’arresto durante i test del primo stadio quest’estate. Il cofinanziamento di Boost! aiuterà RFA a preparare il prossimo hardware di volo del primo stadio per ulteriori test e lanci. “RFA è entusiasta del crescente supporto di Germania e Regno Unito attraverso il programma Boost! dell’ESA, che accelera la nostra missione per fornire soluzioni di lancio flessibili ed economiche. BOOST! è un investimento cruciale per il futuro accesso allo spazio in Europa, che guida la concorrenza e l’innovazione in tutto il settore“, ha detto Jörn Spurmann (RFA).

Isar Aerospace

Parallelamente, Isar Aerospace sta conducendo i test integrati degli stadi del suo veicolo di lancio Spectrum. I fondi di questo contratto Boost! saranno concentrati sul completamento della loro campagna di test per preparare il primo volo di prova del razzo. Inoltre, il supporto dell’ESA seguirà le fasi di preparazione del secondo volo di prova del razzo Spectrum e l’ampliamento delle strutture di produzione presso la nuova sede centrale dell’azienda a Vaterstetten, in Germania.

“Dati gli attuali sviluppi politici, è chiaro che l’Europa deve ripensare il suo approccio all’accesso allo spazio. Siamo fortemente incoraggiati dall’attenzione dell’ESA sulla commercializzazione con iniziative come Boost! e l’European Launcher Challenge, ma questo può essere solo l’inizio. Per competere a livello globale, istituzioni e governi devono diventare clienti abituali“, ha affermato Stella Guillen, Chief Commercial Officer presso Isar Aerospace.

Orbex

Il contratto Boost! dell’ESA con Orbex consentirà all’azienda di procedere verso il primo volo dimostrativo del suo veicolo di lancio Prime. Copre importanti passaggi verso la qualificazione dei serbatoi di carburante in fibra di carbonio e i test integrati e il lancio di Prime.

Phil Chambers, CEO di Orbex, ha affermato: “accogliamo con favore questa estensione del finanziamento dal programma Boost! dell’ESA. Questo supporto si basa sul premio del 2020, promuovendo lo sviluppo dei nostri sistemi di volo spaziale e aiutandoci ad andare verso il lancio inaugurale di Orbex Prime l’anno prossimo. Questi programmi sono fondamentali per aiutarci a realizzare i nostri obiettivi comuni”.

HyImpulse

HyImpulse ha lanciato con successo il suo razzo suborbitale SR75 quest’anno, quindi le attività si stanno ora concentrando sullo sviluppo del suo SL1, un razzo a tre stadi per portare 600kg in orbita eliosincrona. Il cofinanziamento di Boost! aiuterà a far progredire una parte significativa dei sottosistemi verso test integrati, come la versione SL1 del loro motore ibrido, i sistemi di propulsione del terzo stadio e i sistemi avionici.

“Questa estensione del contratto rappresenta un forte voto di fiducia in HyImpulse e un investimento nel futuro dell’Europa come forza competitiva nello spazio. Con il supporto dell’ESA, faremo progredire lo sviluppo del nostro razzo SL1, offrendo una soluzione di lancio economica per rispondere alla crescente domanda di lanci di piccoli satelliti. Questo è un passo importante per garantire la leadership dell’Europa nelle missioni scientifiche, commerciali e strategiche“, ha affermato Christian Schmierer, CEO e fondatore di HyImpulse.

Un programma per Boost!

Con il suo programma Boost!, l’ESA sta potenziando le iniziative commerciali che offrono servizi di trasporto verso lo spazio, nello spazio e di ritorno dallo spazio. Il programma supporta anche gli Stati membri nell’implementazione di obiettivi nazionali per spazioporti, strutture di collaudo e altro ancora.

