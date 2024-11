Al via “Gli stati generali dell’ambiente dell’energia”: argomenti e protagonisti

MeteoWeb

Domani a Sabaudia iniziano “Gli stati generali dell’ambiente dell’energia”. Due giorni per confrontarsi e spiegare il punto di vista della destra italiana sull’ecologia. E’ il contenuto degli Stati generali dell’Ambiente e dell’energia, in programma il 21 e 22 novembre all’auditorium dell’hotel Oasi di Kufra di Sabaudia, all’interno del Parco Nazionale del Circeo. L’iniziativa è a cura dei gruppi di Camera e Senato di Fratelli d’Italia, con il coordinamento e l’intervento dei presidenti Lucio Malan e Tommaso Foti, in collaborazione con il gruppo dei Conservatori e Riformisti (ECR) al Parlamento europeo. Si inizia giovedì 21 novembre, alle 14,30, con la piantatumazione di alberi all’interno del Parco Nazionale del Circeo, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, poi tramite un primo pannello dedicato all’acqua e alla terra, coordinato dal presidente della commissione ambiente della Camera, Mauro Rotelli.

La mattina del 22 si parlerà di rifiuti ed economia circolare, con il coordinamento dal senatore Andrea De Priamo, della commissione ambiente del Senato, e a seguire “energia e vita”, coordinato dall’on. Riccardo Zucconi, della commissione attività produttive della Camera. Ospiti dei vari panel esperti e tecnici dei settori ambiente ed energia . All’evento interverranno, in presenza e in collegamento, il sottosegretario all’ambiente Claudio Barbaro, i ministri Francesco Lollobrigida e Gilberto Picchetto Fratin. Presenti anche i presidenti delle associazioni ecologiste: “Fare Verde”, “Ambiente Mare Italia”, “Fondazione Sorella Natura”.

L’ecologia

Il 21 pomeriggio, il gruppo parlamentare dei Conservatori e Riformisti italiani al Parlamento europeo terrà una sessione dedicata alla visione conservatrice dell’ecologia, con ospiti interazionali, quali: il giornalista e scrittore francese Francois Bousquet, il direttore del “Conservative Environment Network” Sam Hall , il giovane attivista statunitense presidente dell’American Conservation Coalition”, Benjamin Thomas Backer. A coordinare i lavori sarà il capo delegazione di FDI a Bruxelles, Carlo Fidanza con le conclusioni affidate a Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori al parlamento europeo e responsabile del dipartimento ambiente ed energia di Fratelli d’Italia.

