Sull’Appennino Romagnolo un manto di galaverna e gelo

Nell’Alto Appennino Romagnolo, il gelo ha avvolto il paesaggio in una giornata caratterizzata da temperature particolarmente rigide e galaverna diffusa. Alle ore 15, le rilevazioni meteorologiche indicano -0,6°C al Passo della Calla, situato a 1296 metri di altitudine, e -3,1°C sul Monte Falco, a 1628 metri. Questo scenario di freddo intenso, accompagnato dal fenomeno della galaverna, ha trasformato l’ambiente in un panorama invernale unico, con alberi e superfici ricoperti da un sottile strato di ghiaccio cristallino.

Durante le giornate fredde dell’inverno, quando le temperature calano sotto lo zero e la nebbia avvolge il paesaggio, si può assistere a uno spettacolo naturale di grande fascino: la galaverna. Questo fenomeno meteorologico, tipico dei mesi più rigidi, trasforma l’ambiente circostante in un mondo scintillante di ghiaccio cristallino.

La galaverna si manifesta come un sottile strato di ghiaccio bianco e opaco che si deposita su superfici esposte, come alberi, arbusti, tetti, automobili e altri oggetti. Il suo aspetto fragile e delicato, simile a minuscole scaglie o aghi di ghiaccio, è il risultato di un processo naturale che richiede condizioni atmosferiche specifiche.

Perché si formi la galaverna, l’aria deve essere fredda, con temperature ben al di sotto dello zero, e arricchita da una fitta nebbia. Le goccioline d’acqua in sospensione, pur trovandosi a temperature negative, rimangono in uno stato di sopraffusione, ossia liquide nonostante il freddo. Quando queste minuscole gocce entrano in contatto con superfici gelide, congelano istantaneamente, creando i caratteristici depositi di ghiaccio che definiscono la galaverna. La calma atmosferica, con venti deboli o assenti, favorisce questo processo, consentendo alle goccioline di posarsi delicatamente senza essere disperse.

Spesso confusa con altri fenomeni simili, la galaverna si distingue dalla brina e dalla calabrosa per le sue modalità di formazione e caratteristiche. La brina, ad esempio, si genera per brinamento diretto del vapore acqueo sulle superfici fredde, senza coinvolgere gocce di nebbia. La calabrosa, invece, si sviluppa in presenza di gocce di nebbia più grandi e venti più intensi, producendo depositi di ghiaccio più robusti e allungati.

Il paesaggio coperto di galaverna assume un aspetto incantato, con alberi e superfici che brillano sotto la luce del giorno, trasformandosi in opere d’arte naturali. Nonostante la sua bellezza, la galaverna è una formazione fragile e temporanea, che può essere facilmente rimossa o dissolta con un cambiamento delle condizioni atmosferiche.

La galaverna è uno degli elementi più poetici dell’inverno, capace di incantare chiunque abbia la fortuna di osservarla. Questo fenomeno, semplice nella sua origine ma straordinario nel suo impatto visivo, rappresenta una testimonianza della meravigliosa complessità dei processi naturali che animano il nostro pianeta.

