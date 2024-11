Telefonata Trump-Putin: l’argomento e il ‘consiglio’ al leader russo

MeteoWeb

Il presidente statunitense eletto, Donald Trump, ha parlato giovedì con il presidente russo, Vladimir Putin, nella prima conversazione telefonica tra i due uomini dopo la vittoria elettorale di Trump, secondo diverse fonti informate. Durante la chiamata, Trump ha consigliato al leader russo di non intensificare la guerra in Ucraina e gli ha ricordato la significativa presenza militare di Washington in Europa, ha riferito una persona vicina alla vicenda, che ha parlato in anonimato. I due hanno affrontato l’obiettivo di portare pace sul continente europeo, e Trump ha espresso interesse per ulteriori colloqui mirati a “risolvere presto la guerra in Ucraina”, riporta il The Washington Post.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.