Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C a Brindisi

Oggi, 11 novembre 2024, giorno di San Martino, l’Italia si confronta con un cambio meteo inaspettato: al posto della consueta “Estate di San Martino” arriva una fase di freddo e maltempo, anticipando l’inverno. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 11 novembre, in alcune località italiane.

+24°C a Oristano

a Oristano +23°C a Loano, Roma, Terracina, Cagliari

a Loano, Roma, Terracina, Cagliari +22°C a Villabate, Barumini, Piedimonte San Germano, Genova

a Villabate, Barumini, Piedimonte San Germano, Genova +21°C a Casarza Ligure, Sutri, Pontecorvo, Boscoreale, Piraino

a Casarza Ligure, Sutri, Pontecorvo, Boscoreale, Piraino +20°C a Acate, Tuglie, Montecorvino Rovella, Gaeta, Labico, Ascoli Piceno, Licciana Nardi, Rocchetta Nervina

a Acate, Tuglie, Montecorvino Rovella, Gaeta, Labico, Ascoli Piceno, Licciana Nardi, Rocchetta Nervina +19°C a San Paolo Solbrito, Firenze, Pico, San Mauro La Bruca, Catanzaro, Noto, Ribera

a San Paolo Solbrito, Firenze, Pico, San Mauro La Bruca, Catanzaro, Noto, Ribera +18°C a Brindisi, Contessa Entellina, Altavilla Silentina, Castelbuono

a Brindisi, Contessa Entellina, Altavilla Silentina, Castelbuono +17°C a Cammarata, Bari, Vieste, Copparo, Mondavio

a Cammarata, Bari, Vieste, Copparo, Mondavio +16°C a Arezzo, Serino, Nerola, Budrio, Illasi, Parella, Ferrara

a Arezzo, Serino, Nerola, Budrio, Illasi, Parella, Ferrara +15°C a Luogosano, Bisacquino, San Giovanni la Punta

a Luogosano, Bisacquino, San Giovanni la Punta +14°C a Canicattì, Cassano delle Murge, Acquasanta Terme, Almenno San Bartolomeo

a Canicattì, Cassano delle Murge, Acquasanta Terme, Almenno San Bartolomeo +13°C a Gaggiano, Resia, Cagli, Trivento, Vico del Gargano

a Gaggiano, Resia, Cagli, Trivento, Vico del Gargano +12°C a Nebbiuno, Borgo Valsugana, Pontassieve, San Ginesio

a Nebbiuno, Borgo Valsugana, Pontassieve, San Ginesio +11°C a Frosolone, Cologne, Sarentino

a Frosolone, Cologne, Sarentino +10°C a Dorno, Amatrice, Forno di Zoldo

a Dorno, Amatrice, Forno di Zoldo +9°C a Lentate sul Seveso, Alleghe

