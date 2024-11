Tempesta Bert, inondazioni devastano case e aziende in Galles: un morto | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La tempesta Bert ha portato quasi un mese di pioggia in meno di 48 ore sul Regno Unito, con venti fino a 132km/h registrati, causando il caos per chi viaggia su strade, aerei e ferrovie. Con l’aumento delle temperature, lo scioglimento della neve e le forti piogge stanno causando inondazioni: il Met Office ha emesso sei allerte meteo oggi. Inondazioni hanno colpito vaste aree del Galles dopo le piogge torrenziali cadute durante la notte e per tutta la mattinata a causa della tempesta Bert. Sono in vigore allerte meteo e diverse strade sono state chiuse perché sott’acqua. Rhondda, Pontypridd, Blackwood ed Ebbw Vale sono le aree del Galles più duramente colpite. Le persone che vivono in Sion Street, a Pontypridd, sembrano essere tra le più in difficoltà: i cittadini usano secchi e bidoni per liberare dall’acqua le proprietà allagate mentre i servizi di emergenza sul posto per cercare di aiutare.

Una linea ferroviaria è allagata nella Cynon Valley, con la stazione ferroviaria di Cwmbach completamente sommersa.

Ritrovato il corpo di un disperso

È stato trovato un corpo dopo le ricerche di un uomo scomparso ieri durante la tempesta Bert. Era stata avviata una massiccia ricerca dopo che Brian Perry, 75 anni, è scomparso con il suo cane vicino a Trefriw mentre le acque alluvionali salivano. La Polizia, l’elicottero della Guardia Costiera di Sua Maestà, le squadre dei Vigili del Fuoco e i volontari dell’Ogwen Valley Mountain Rescue Team e del NEWSAR hanno tutti ispezionato la zona ieri sera, ma l’uomo non è stato trovato. Le ricerche sono poi riprese questa mattina e si sono concluse con il ritrovamento del corpo.

Dieci persone sono state salvate da una casa colpita da una frana nel Galles settentrionale, hanno affermato i servizi di soccorso.

Anche in Inghilterra si registra una vittima a causa della tempesta Bert. Un uomo è morto dopo che un albero è caduto sulla sua auto sulla A34 vicino a Winchester ieri, sabato 23 novembre.

Dichiarato il grave incidente a Rhondda Cynon Taf: oltre 100 proprietà allagate

L’impatto della tempesta Bert sarà probabilmente più grave dei danni causati dalla tempesta Dennis, secondo il Rhondda Cynon Taf. L’autorità locale ha assistito a inondazioni diffuse e gravi sabato 23 e domenica 24 novembre. Anche se le agenzie e i servizi di emergenza lavorano duramente per mitigare i danni e aiutare a evacuare case e aziende, è stato dichiarato lo stato di grave incidente oggi pomeriggio. Il consiglio ha dispiegato tutte le risorse disponibili mentre sono stati allestiti centri di riposo per le persone colpite.

L’ospedale veterinario di Cardiff è stato evacuato

L’ospedale Valley Vets nella zona industriale di Gwaelod y Garth a Cardiff è stato chiuso a causa delle inondazioni. Anche il Bute Park di Cardiff è stato chiuso a causa del rischio di inondazione.

Trasporti difficili nel Regno Unito

Anche le linee ferroviarie sono state colpite dal maltempo. Diversi alberi caduti hanno danneggiato i cavi elettrici aerei sulla linea ferroviaria tra Liverpool Street e l’aeroporto di Stansted, causando gravi disagi fino a nuovo avviso, ha affermato Greater Anglia. I servizi della Great Western Railway tra Plymouth e Penzance, Reading e Basingstoke ed Exeter e Barnstaple hanno linee bloccate da alberi caduti, causando cancellazioni e ritardi. I servizi della Southwestern Railway verso London Waterloo sono stati interrotti da un albero che ha bloccato la ferrovia tra Fleet e Farnborough nell’Hampshire.

Gravi inondazioni hanno bloccato le linee ferroviarie tra Birmingham New Street e Shrewsbury questa mattina, ma tutte le linee sono state ora riaperte.

Voli cancellati a Heathrow e Gatwick

Molti altri voli sono stati cancellati a Heathrow mentre infuria la tempesta Bert. La British Airways ha ora messo a terra oltre 100 voli a corto raggio da e per l’aeroporto più trafficato del Regno Unito. Anche altre compagnie aeree hanno sospeso i voli, tra cui SAS da e per Stoccolma, TAP Portugal che serve Lisbona e due voli di andata e ritorno da Amsterdam con KLM.

Diversi dirottamenti hanno contribuito alle interruzioni. Il servizio di punta di Emirates, EK1, è stato dirottato su Birmingham dopo aver tentato di atterrare a Heathrow. Un volo Austrian Airlines da Vienna è andato a Bruxelles. E due voli diretti a Heathrow, Egyptair dal Cairo e Saudia da Jeddah, sono stati dirottati su Gatwick.

Anche l’aeroporto del Sussex ha subito quattro dirottamenti. Ryanair da Dublino ed EasyJet da Nantes sono andate entrambe a Birmingham. Wizz Air da Roma è atterrata a Stansted. Il dirottamento più lungo è stato su Vueling: un volo da Barcellona a Gatwick è volato a Manchester. In seguito è tornato alla destinazione prevista.

La tempesta Bert ha portato quasi un mese di pioggia in meno di 48 ore

La tempesta Bert ha portato più dell’80% delle precipitazioni medie mensili di novembre in meno di 48 ore sul Regno Unito, mentre continua a causare disagi in tutto il Paese. Da quando la tempesta è iniziata nelle prime ore di sabato 23 novembre, sono caduti 149mm di pioggia a Tyn-Y-Waun nel Mid Glamorgan, in Galles. In media, l’area registra 180mm di pioggia in tutto novembre, ha affermato il meteorologo del Met Office Greg Dewhurst.

In Inghilterra, sono stati registrati 135,7mm di pioggia dall’inizio della tempesta fino alle 11 di questa mattina a White Barrow nel Devon, che è circa la metà delle precipitazioni totali tipiche di novembre.

