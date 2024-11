Tempesta Bert, Regno Unito nel caos: frane e inondazioni, un morto | FOTO

MeteoWeb

Frane, interruzioni dell’energia elettrica e inondazioni. La tempesta Bert, definita dagli esperti come un “evento a rischio multiplo” a causa di neve e venti forti, sta causando enormi disagi nel Regno Unito. Secondo i media britannici, che citano la polizia dell’Hampshire, un uomo di circa 60 anni ha perso la vita quando un albero è caduto sulla sua auto sulla A34, nei pressi di Winchester. In Galles, 5 adulti e 5 bambini sono stati salvati da una casa minacciata da una frana vicino a Llangollen. A Dundonald, nella periferia di Belfast, i vigili del fuoco sono impegnati nel drenaggio delle strade allagate in prossimità di Moat Park.

Più di 200 allerte meteo sono state emesse in Inghilterra, Galles e Scozia, con il Met Office che ha previsto possibili ritardi nei trasporti ferroviari, aerei e marittimi. In Irlanda, decine di migliaia di famiglie sono rimaste senza energia elettrica a causa del b, secondo quanto riportato da Esb Networks.

Un portavoce del Met Office ha reso noto che ieri si sono registrati venti fino a 130 km/h in Galles, con 13 cm di neve caduti nello Staffordshire. La situazione meteo ha causato anche disagi a livello di eventi pubblici: lo zoo di Edimburgo e il mercatino di Natale di Glasgow sono stati chiusi, mentre in Scozia il consiglio comunale di Perth e Kinross ha annullato l’accensione annuale delle luci natalizie. Nel Nord dell’Inghilterra, la partita di campionato tra Blackburn Rovers e Portsmouth è stata rinviata a causa delle piogge torrenziali che hanno reso il campo impraticabile. Il meteorologo Jason Kelly del Met Office ha descritto la tempesta Bert come un “evento a rischio multiplo”, avvertendo che la pioggia diventerà “particolarmente intensa e persistente” nelle prossime ore. Si prevede che nel Regno Unito si accumuleranno tra i 50 e i 75 mm di pioggia, con punte che potrebbero arrivare fino a 100-150 mm in alcune zone.

