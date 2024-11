La Tempesta Caetano ha raggiunto l’Italia, prime fitte nevicate in Valle d’Aosta e Piemonte | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La perturbazione ufficialmente denominata “Tempesta Caetano” ha raggiunto la Francia e sta iniziando ad interessare il Nord/Ovest dell’Italia, portando maltempo invernale, venti molto forti, nevicate a bassa quota su Alpi e Prealpi e un sensibile calo termico. La parte più avanzata della perturbazione sta imbiancando l’arco alpino occidentale, con le prime nevicate in Valle d’Aosta (ad Aosta segnalati fiocchi con +3,9°C) e in Piemonte. In quest’ultima regione nelle prossime ore i fenomeni nevosi andranno ad intensificarsi e ad estendersi fin sui fondovalle, con neve sopra i 600-700 metri e piogge deboli al di sotto, in estensione nel pomeriggio alle pianure.

In Valle d’Aosta le precipitazioni interessano tutto il territorio regionale e sono più intense sopra i 1.000 metri di quota nel settore nordoccidentale. A 1.500 metri di altitudine sono previsti fino a 80 centimetri di neve tra il Monte Bianco e il Gran San Bernardo (mezzo metro a La Thuile e Courmayeur), ad Aosta circa 30 centimetri. Come riferisce il bollettino meteo della Regione Valle d’Aosta le nevicate saranno “in rapida intensificazione nel primo pomeriggio, con valori moderati o localmente forti, specie a ovest nel tardo pomeriggio, deboli in bassa valle; dalla tarda serata precipitazioni più deboli e sparse, eccetto sui rilievi occidentali, ancora localmente moderate“. Il Centro funzionale della Regione ha emesso un avviso di allerta gialla valido fino a mezzanotte di oggi per “forti nevicate” e vento.

