Tempesta “senza precedenti” colpisce il New Mexico: neve, vento forte e temperature glaciali, dichiarato lo stato di emergenza | FOTO

MeteoWeb

Il governatore del New Mexico, Michelle Lujan Grisham, ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che una violenta tempesta ha lasciato decine di migliaia di persone senza elettricità. L’ondata di maltempo ha colpito i due terzi settentrionali dello Stato USA e parte del Colorado, con abbondanti nevicate, venti forti e temperature glaciali. La compagnia di servizi pubblici del New Mexico (PNM) ha mobilitato decine di squadre per ripristinare l’energia elettrica, con blackout che si sono estesi da Albuquerque a Santa Fe e oltre. Giovedì sera ora locale, circa 19mila persone risultavano ancora senza corrente, un numero comunque in calo rispetto ai 50mila registrati nelle prime ore della giornata.

Secondo Jeff Buell, portavoce di PNM, la tempesta ha causato danni significativi a causa della neve accumulata sugli alberi, ancora ricchi di foglie, che ha appesantito i rami facendoli crollare sulle linee elettriche. “È una tempesta senza precedenti, per il fatto che è arrivata così presto e in modo così intenso,” ha dichiarato Buell. Con ulteriori nevicate previste, Buell ha avvertito che potrebbero verificarsi nuovi blackout.

La dichiarazione d’emergenza del governatore consente di sbloccare fondi statali per gli interventi di emergenza e garantisce supporto anche alla Guardia Nazionale del New Mexico, impegnata nelle operazioni di sgombero delle strade. Le scuole a Santa Fe, Los Alamos e altre località del Nord del New Mexico sono state chiuse, mentre le autorità hanno invitato i residenti a evitare spostamenti.

Il Servizio Meteorologico Nazionale di Albuquerque ha emesso un’allerta per bufera per alcune zone dello Stato e ha segnalato oltre 100 veicoli bloccati sulle autostrade nel Nord/Est del New Mexico, descrivendo le condizioni stradali come estremamente pericolose a causa della scarsa visibilità.

Anche in Colorado, la situazione è molto delicata: l’Interstate 70 è stata chiusa nelle pianure orientali mentre si attende quello che potrebbe essere uno degli eventi nevosi più significativi di novembre a Denver. Alcune aree già registrano oltre 35 cm di neve al suolo, con previsioni di nevicate continue e fino a 5 cm di neve all’ora. In molte zone rurali, come a Corona, i paesaggi si sono trasformati in meraviglie invernali: i pascoli sono coperti da un manto nevoso e i rami degli alberi piegati sotto il peso della neve.

Gli esperti prevedono che la tempesta possa raggiungere livelli storici entro le prossime ore, con accumuli superiori ai 120 cm e cumuli di neve fino a 180 cm in alcune aree. Nella città di Albuquerque, le temperature rigide e le forti nevicate hanno causato circa 120 incidenti stradali, mentre i vigili del fuoco hanno risposto a oltre 100 chiamate legate a linee elettriche interrotte e alberi caduti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.