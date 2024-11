Tempeste e Tornado devastano l’Oklahoma: numerosi feriti e decine di migliaia senza elettricità | FOTO

MeteoWeb

Violente tempeste e tornado hanno colpito l’Oklahoma nelle prime ore di domenica ora locale, devastando edifici, lanciando auto in aria e lasciando decine di migliaia di abitazioni e attività commerciali senza corrente. Secondo le autorità, 11 persone sono state ricoverate, mentre si registrano numerosi feriti in tutto lo Stato. I danni maggiori sono stati segnalati nella capitale, Oklahoma City, ma le tempeste hanno colpito anche altre zone, estendendosi fino al confine con l’Arkansas.

Le forti piogge hanno causato alluvioni lampo in alcune aree, mentre un fulmine ha scatenato un incendio in una casa. Durante la notte, oltre 99mila abitazioni e attività commerciali sono rimaste senza corrente, ma il numero è sceso a circa 24mila domenica pomeriggio. Fortunatamente, al momento, non sono stati riportati decessi.

Secondo Richard Thompson, esperto del Servizio Meteorologico Nazionale, si stima che lo stato sia stato colpito da almeno 6 tornado. Un’allerta tornado per gran parte del centro e del sud-est dell’Oklahoma è rimasta in vigore fino alle 20 di domenica, mentre altre aree erano sotto allerta per temporali e inondazioni.

I soccorsi a Oklahoma City sono stati difficili a causa delle forti piogge e della minaccia di nuovi tornado, che hanno complicato le operazioni di salvataggio. Con l’arrivo della luce del giorno, è stato possibile comprendere meglio l’entità dei danni. In totale, 11 persone sono state trasportate in ospedale per ferite non letali, mentre altre con ferite minori hanno ricevuto cure sul posto.

Il sindaco Allcox ha sottolineato che i sistemi di allerta meteo e le sirene anti-tornado hanno probabilmente evitato il peggio. La Croce Rossa Americana e il Dipartimento per la Gestione delle Emergenze dell’Oklahoma hanno aperto diversi rifugi per ospitare i residenti rimasti senza casa o senza corrente. Anche l’Oklahoma Heart Hospital South ha riportato danni a causa del maltempo, secondo le autorità sanitarie.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.