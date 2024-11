Terra e cielo, le nubi lenticolari sull’Etna e le Pleiadi | FOTO

MeteoWeb

Nella serata di ieri Gianni Tumino ha catturato un’immagine straordinaria dal versante Sud/Ovest dell’Etna, in località Piano Fiera, Adrano (CT). La foto, scattata alle 18:51, mostra una formazione di nubi lenticolari che si stagliano sopra il cratere, mentre un cielo autunnale punteggiato di stelle fa da sfondo. Nell’immagine, spicca l’ammasso delle Pleiadi, noto anche come “Le Sette Sorelle”, un gruppo di stelle visibile a occhio nudo, situato nella costellazione del Toro.

Le nubi lenticolari sono formazioni atmosferiche caratterizzate dalla forma a lente, che si formano quando l’aria umida si solleva sopra un ostacolo come una montagna o un vulcano, creando un effetto simile a un’onda. Queste nubi sono spesso associate a condizioni meteo stabili e non portano solitamente a precipitazioni.

Le Pleiadi, invece, sono un gruppo di giovani stelle blu, visibili in molte culture e importante oggetto di studio per gli astronomi. La loro posizione sopra l’Etna in questa immagine crea una suggestiva fusione di fenomeni naturali terrestri e celesti.

