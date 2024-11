Terremoto di magnitudo 6.8 colpisce il sud di Cuba: ecco come è stato percepito a… Miami |VIDEO 

MeteoWeb

Nella giornata odierna, un terremoto di magnitudo 6.8 ha scosso il sud dell’isola di Cuba. L’epicentro è stato localizzato in mare, a non molta distanza dalla costa della provincia di Santiago de Cuba. L’onda sismica si è propagata fino a… Miami, dove alcuni edifici hanno avvertito le vibrazioni. In molti hanno riferito di aver percepito tremori in uffici e abitazioni. Testimonianze video e messaggi sui social media raccontano le reazioni di chi ha vissuto il momento di grande paura. Nonostante la distanza dall’epicentro, Miami ha storicamente sentito le conseguenze di alcuni eventi sismici, date le caratteristiche geologiche del territorio che permettono alle onde sismiche di propagarsi.

