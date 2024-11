Terremoto Giappone, forte scossa davanti alle coste di Honshu | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un forte terremoto si è verificato oggi, martedì 26 novembre, davanti alla costa occidentale del Giappone. L’INGV segnala un sisma di magnitudo 6.2 avvenuto alle 14:47 italiane (le 22:47 locali) vicino alla costa occidentale dell’isola di Honshu. L’epicentro è stato individuato in mare ad una profondità di 35km. Un giornalista della NHK che lavorava nella regione di Ishikawa ha descritto di aver avvertito una “impennata” verticale al momento del sisma e ha detto che i semafori vicini non si sono mossi. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

“Questo terremoto potrebbe causare lievi variazioni del livello del mare lungo le coste giapponesi, ma non si prevedono danni”, ha dichiarato il governo giapponese su X. Le autorità di regolamentazione nucleare hanno dichiarato all’emittente pubblica NHK che non sono state rilevate anomalie nella centrale nucleare locale.

Situato all’incrocio di quattro grandi placche tettoniche lungo l’Anello di fuoco nel Pacifico, il Giappone è uno dei Paesi più sismici al mondo. L’arcipelago, che ospita circa 125 milioni di persone, registra circa 1.500 scosse all’anno e rappresenta circa il 18% dei terremoti del mondo. La maggior parte di questi sono di bassa intensità, anche se i danni variano a seconda della posizione e della profondità. Il violento terremoto dell’1 gennaio 2024 e le sue repliche hanno provocato il crollo di edifici, scatenato incendi e interrotto le infrastrutture del Paese.

