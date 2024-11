Terremoto Molise, esperto: “rottura di meno di un chilometro quadrato”

MeteoWeb

“L’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia ha rilevato che la magnitudo momento della scossa avvertita nella notte in Molise è di 3.8“, precisa il geologo Eugenio Auciello, ricercatore dell’Università degli Studi del Molise e curatore della pagina divulgativa “Molise e terremoti”, creata per sensibilizzare la popolazione dopo il sisma del 2018. In un primo momento la magnitudo stimata era stata di 4.0. “Il movimento sismico ha generato una rottura di meno di un chilometro quadrato e scorrimenti massimi di pochi centimetri“, ha aggiunto l’esperto, ricercatore dell’Università del Molise. Secondo Auciello, l’evento è “di energia piuttosto limitata, in linea con la sismicità registrata finora nell’area”.

Il geologo ha ricordato inoltre che la scossa di questa notte è inferiore per potenza rispetto a quella del 16 agosto 2018, quando il basso Molise fu colpito da un sisma di magnitudo 5.1., con epicentro sempre nel piccolo comune di Montecilfone, 1100 abitanti.

