Si avvicina il Thanksgiving: ecco i fortunati tacchini graziati da Biden

Si avvicina il Thanksgiving, il Giorno del Ringraziamento, in America. Giovedì 28 novembre, come tradizione vuole, milioni di tacchini finiranno sulle tavole degli americani. Così, oggi alla Casa Bianca è andata in scena la tradizionale cerimonia della grazia concessa dal Presidente degli Stati Uniti a due tacchini. I due fortunati quest’anno si chiamano Peach e Blossom: i due tacchini, arrivati dal Minnesota, scamperanno all’inesorabile destino dei loro simili.

Il Presidente Joe Biden ha graziato i due tacchini davanti a una platea di 2.500 persone, radunate nei giardini dell’area sud della Casa Bianca. “Questo evento – ha dichiarato Biden – segna l’inizio ufficiale della stagione delle festività a Washington“. Prima di Peach e Blossom, il Presidente aveva graziato Liberty e Bell nel 2023, Chocolate e Chip nel 2022, e Peanut Butter e Jelly tre anni fa. “È l’ultima volta – ha aggiunto Biden – che vi parlerò da qui come vostro Presidente. Lasciatemi dire che è stato il più grande onore della mia vita, e per il quale sarò per sempre grato”.

