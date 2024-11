Il tifone Usagi ha raggiunto le Filippine, venti a 240 km/h

MeteoWeb

Il tifone Usagi è arrivato nel Nord delle Filippine con venti che hanno raggiunto i 240 km/h, secondo quanto riferito dall’Agenzia meteorologica filippina (PAGASA). È la 5ª tempesta tropicale consecutiva a colpire il Paese in meno di un mese. Conosciuto localmente come Ofel, il ciclone ha raggiunto la provincia di Cagayan intorno alle 13:30 ora locale (06:30 in Italia) e sta proseguendo in direzione Nord-Nord/Ovest, in direzione delle isole Babuyan. PAGASA ha sottolineato che Usagi si è indebolito poco prima dell’arrivo sulla terraferma, declassato da super tifone a tifone, con venti stabili a 175 km/h e raffiche fino a 240 km/h.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.