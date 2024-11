A Tokyo metà delle abitazioni con una sola persona nel 2050

MeteoWeb

Secondo le stime nazionali sulla composizione delle famiglie giapponesi nel 2050, a Tokyo oltre il 50% delle famiglie sarà composto da una sola persona entro poco più di 25 anni. Le informazioni diffuse dal National Institute of Population and Social Security Research (IPSS) includono una ripartizione prefettura per prefettura dei numeri delle famiglie. Si prevede che il rapporto delle famiglie mononucleari salirà in tutte le prefetture e raggiungerà il 54,1% nell’area metropolitana di Tokyo. Questa cifra sarà superiore al 40% per altre 26 prefetture, ovvero oltre la metà delle 47 prefetture del Paese.

Le stime IPSS vengono prodotte ogni 5 anni sulla base del censimento nazionale. Le principali ragioni addotte per i cambiamenti demografici sono lo spostamento dei giovani nelle grandi città e l’invecchiamento della popolazione insieme ai bassi tassi di matrimonio e di natalità.

Si prevede che il numero totale di famiglie in Giappone sarà di 52,61 milioni nel 2050, in calo del 5,6% rispetto ai 55,71 milioni del 2020. Il numero di famiglie diminuirà in 40 prefetture, tra cui un enorme calo del 29,1% ad Akita e un calo di oltre il 20% in altre 8 prefetture tra cui Aomori, Iwate, Yamagata Nagasaki, Kochi e Tokushima.

Nel frattempo, il numero di nuclei familiari composti da una sola persona è in aumento e passerà da 21,15 milioni nel 2020 a 23,30 milioni nel 2050. Questa cifra aumenterà in 32 prefetture, in particolare a Okinawa, Saitama, Shiga e Chiba, dove il rapporto di tali nuclei familiari crescerà di oltre il 20%.

La percentuale di tutti i nuclei familiari rappresentati da abitazioni monopersonali sarà in media del 44,3% a livello nazionale, superando il 45% nelle prefetture di Tokyo, Osaka, Kyoto, Fukuoka, Hokkaido, Kanagawa e Kagoshima.

Inoltre, il numero medio di membri di una famiglia scenderà sotto i due nella maggior parte delle prefetture entro il 2040. Entro il 2040 ci saranno 26 prefetture di questo tipo e 34 nel 2050. Le medie più basse saranno 1,78 per Tokyo e Hokkaido, mentre la più alta sarà 2,15 per Yamagata.

Con l’invecchiamento della società giapponese, il numero di nuclei familiari composti da individui di età pari o superiore a 65 anni aumenterà in tutte le prefetture. Nel 2020, la cifra nazionale era di 7,38 milioni, e questa aumenterà del 46,9% a 10,84 milioni entro il 2050. Questi nuclei familiari passeranno dall’essere il 13,2% al 20,6% del totale nello stesso periodo, e oltre il 20% in 32 prefetture tra cui Ehime al 24,9%, Tokushima al 25,3% e Kochi al 27%.

Anche i nuclei familiari composti da più persone guidati da una persona anziana aumenteranno, con tali “nuclei familiari di età avanzata” che rappresenteranno oltre il 50% in 21 prefetture entro la metà del secolo. A parte Tokyo, in ogni prefettura tali nuclei familiari rappresenteranno oltre il 40% del totale.

Anche i nuclei familiari composti da una persona di età pari o superiore a 75 anni diventeranno più comuni in tutte le prefetture, raddoppiando o addirittura aumentando nelle prefetture di Okinawa, Shiga, Saitama e Ibaraki rispetto al 2020.

