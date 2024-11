Tragedia in India: 2 bambini calpestati a morte da branco elefanti selvatici

MeteoWeb

Due bambini di 5 e 11 anni sono stati calpestati a morte da un branco di elefanti selvatici mentre dormivano con la famiglia in un rifugio in un’area boschiva dello stato nordorientale indiano del Chhattisgarh: lo riportano i media locali. I bambini appartenevano alla comunità tribale dei Pando, classificata come “particolarmente vulnerabile”. Gli elefanti hanno travolto la loro capanna, mentre gli adulti della famiglia sono riusciti a mettersi in salvo. Le guardie forestali, che monitorano i movimenti degli animali, hanno dichiarato di non essere riuscite ad avvisare i Pando, che vivono in aree remote e tendono a evitare i contatti con il mondo esterno. Gli abitanti di altri villaggi, invece, sono riusciti a evitare il passaggio degli elefanti. Secondo i dati presentati in Parlamento lo scorso luglio, negli ultimi 5 anni oltre 303 persone sono state uccise da animali selvatici nel solo Chhattisgarh.

