Tragedia sfiorata per un incendio: lo shock dell’ex calciatore della Roma

L’attaccante del Getafe Borja Mayoral, ha raccontato della tragedia sfiorata in casa sua per l’incendio che si è scatenato nella stanza di suo figlio, questo lunedì mentre ritirava un premio. “L’incendio è avvenuto all’ora di pranzo. Ha distrutto la stanza di mio figlio e parte della nostra ma non c’era nessuno in casa”, ha spiegato il calciatore spagnolo, ex Roma, ai microfoni di Cope, nel corso della trasmissione “El Partidazo”. Mayoral ha riconosciuto di essere stato fortunati per la tempistica dell’incidente. “Avrebbe potuto essere una tragedia molto grande, siamo ancora in uno stato di shock per come sarebbe potuto essere se avessimo dormito lì. Ci hanno detto che ci sono stati tre focolai, ma non possiamo ancora saperlo con precisione. Non c’era nulla che potesse causare ciò che è successo”.

L’attaccante che attende di rientrare in campo dopo un infortunio sui social ha ringraziato i suoi fan, per i tantissimi messaggi d’affetto in un momento così delicato. “Come avete potuto leggere sui vari media, ho avuto un problema a casa mia. Fortunatamente io e la mia famiglia stiamo bene e tutto si è rivelato uno spavento. Grazie mille per i vostri messaggi di preoccupazione”.

