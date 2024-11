Calciatore muore a 38 anni, fatale un improvviso aumento della pressione sanguigna: la maledizione della squadra U20

MeteoWeb

La comunità calcistica nigeriana è stata colpita da una grave perdita, dopo la notizia della morte del calciatore e allenatore Gift Atulewa. Il talentuoso attaccante è deceduto a causa di complicazioni dovute a problemi di pressione sanguigna. Questa tragedia è arrivata poco dopo la perdita della sua amata moglie, venuta a mancare appena un mese prima. Un portavoce della Delta State Football Association ha spiegato: “abbiamo appena sepolto sua moglie il mese scorso, questo potrebbe aver contribuito a questa situazione. Aveva problemi di pressione sanguigna, ma li gestiva”. Nelle ultime ore, la condizione di Atulewa è notevolmente peggiorata. È stato ricoverato d’urgenza quando i sintomi sono diventati preoccupanti ed i medici hanno notato anche un’infezione da malaria, che ha ulteriormente aggravato il suo quadro clinico. Nonostante i tentativi di stabilizzare la pressione, Atulewa si è spento alle 7 del mattino, lasciando un profondo vuoto nella comunità locale.

Il nigeriano era una figura rispettata nel mondo del calcio, sia come calciatore sia come mentore. Era impegnato nell’attuale torneo degli ex calciatori internazionali, organizzato nel Delta State. Atuwala diventa il terzo calciatore della Nazionale Under 20 vice campione del mondo nel 2005 a morire prematuramente. L’ultimo episodio è stato quello di Isaac Promise, morto stroncato da un malore a 31 anni.

Chi era Gift Atulewa

Gift Atulewa è stato un calciatore nigeriano amato dai fan per il suo talento e dedizione, che ha contribuito a rendere più dinamiche le squadre locali e ad elevare il calcio giovanile in Nigeria. Nato in Nigeria l’1 aprile 1986, Atulewa ha mosso i primi passi da professionista con il Bayelsa United. Nel 2006 firma con gli Ocean Boys, poi una nuova avventura con i Warri Wolves. Uno dei momenti di maggior prestigio nella carriera di Atulewa è stato nel 2005 con la maglia U20 della sua Nazionale. Adesso questa notizia tragica.

L’aumento della pressione sanguigna

L’aumento improvviso della pressione sanguigna è una condizione medica grave in cui la pressione arteriosa sale rapidamente a livelli molto elevati, mettendo a rischio immediato organi vitali come il cuore, il cervello, i reni e gli occhi. Dal punto di vista medico, si distingue nelle due categorie principali: l’emergenza ipertensiva e l’urgenza ipertensiva.

Causa di un aumento improvviso della pressione sanguigna

L’innalzamento improvviso della pressione sanguigna può essere dovuto a diversi fattori, tra cui:

Stress fisico o psicologico intenso

Disidratazione grave

Assunzione di sostanze stimolanti

Patologie croniche

Sospensione improvvisa di farmaci antipertensivi

Un evento del genere è particolarmente pericoloso negli atleti o nei calciatori, che già mettono il sistema cardiovascolare sotto sforzo estremo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.