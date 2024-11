Trump nomina Janette Nesheiwat Surgeon General: le sue idee su Covid e vaccini

MeteoWeb

Il Presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha scelto la Dott.ssa Janette Nesheiwat come “Surgeon General” (direttore generale della Sanità) nella sua nuova amministrazione. Nesheiwat è una collaboratrice medica di Fox News e ricopre il ruolo di direttrice medica presso CityMD, una rete di centri di pronto soccorso a New York e nel New Jersey. “La Dott.ssa Nesheiwat è una fervente sostenitrice e una forte comunicatrice della medicina preventiva e della salute pubblica”, ha affermato Trump in una dichiarazione. “Si impegna a garantire che gli americani abbiano accesso a un’assistenza sanitaria accessibile e di qualità e crede nell’empowerment delle persone affinché si prendano cura della propria salute per vivere vite più lunghe e sane”.

Nesheiwat, specializzata in medicina d’urgenza e di famiglia, ha sostenuto i vaccini su cui Robert F. Kennedy Jr., candidato di Trump a segretario dell’HHS, ha espresso dubbi. Ma a volte sembrava criticare le linee guida del CDC sui vaccini anti-Covid, affermando all’inizio di quest’anno che per molti americani, in particolare i giovani, i rischi del vaccino supererebbero i benefici, pur riconoscendo che il rischio è basso per la maggior parte dei pazienti. Nesheiwat è stata critica nei confronti degli obblighi governativi durante la pandemia. “Dovremmo incoraggiare la comunicazione e la conversazione per aiutare a salvare vite e non reprimere il dibattito. Quante migliaia di persone hanno avuto le vite sconvolte a causa dei mandati, delle mascherine, dei vaccini, da questa mancanza di informazioni? Quindi dobbiamo lavorare sodo perché questo non accada di nuovo”, aveva detto un anno fa Nesheiwat a Fox News, parlando degli errori commessi durante la pandemia. Affermazioni che evidenziano la posizione della Dott.ssa sulla gestione dell’emergenza sanitaria.

Nesheiwat contribuisce regolarmente a Fox News e ad altre fonti, ha scritto un libro sui “miracoli in medicina” e promuove gli integratori alimentari da lei formulati, secondo il suo sito web.

Nesheiwat si è laureata e ha completato la sua specializzazione in medicina presso l’University of Arkansas for Medical Sciences e ha anche completato un tirocinio in pronto soccorso presso il Johns Hopkins Hospital di Baltimora.

