La Turchia firma 19 accordi strategici: dall’energia all’agricoltura, tutti i punti principali 

La Turchia e il Kirghizistan hanno firmato una dichiarazione per Portare le relazioni bilaterali a livello “strategico” e siglato 19 accordi in vari settori tra cui quello della sicurezza, dell’energia , dell’agricoltura, dell’istruzione, della sanità e della cultura durante una visita del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nella capitale Bishkek. Secondo quanto si riferisce Anadolu, tra le intese trovate c’è un memorandum sulla cooperazione in materia di migrazione, un accordo per la riduzione del debito e un memorandum sulla cooperazione economica e finanziaria, con l’obiettivo di arrivare a un interscambio economico di 5 miliardi di dollari.

Nel settore della Difesa, è stato stabilito un accordo di cooperazione, oltre a un patto per la cooperazione energetica, con l’obiettivo di costruire centrali idroelettriche e lavorare su progetti a livello di rinnovabile. Nel corso della visita, Erdogan ha inaugurato un ospedale, intitolato a lui stesso, costruito dall’Agenzia turca per la cooperazione e la coordinazione (Tika). Il presidente si trova in Kirghizistan anche per partecipare all’11esimo vertice, in programma domani, dell’Organizzazione degli Stati turchi, di cui fanno parte, oltre alla Turchia, anche Azerbaigian, Kazakhstan, Kirghizistan e Uzbekistan.

Gli altri Paesi

Tra i Paesi osservatori ci sono l’Ungheria, il Turkmenistan e la Repubblica turca di Cipro del Nord, ovvero la parte settentrionale dell’isola di Cipro, divisa dal 1974, che è ufficialmente riconosciuta esclusivamente da Ankara ma nel 2022 è stata ammessa nell’ Organizzazione degli Stati Uniti turchi.

