Accordo storico per il collegamento della centrale a gas-vapore in Polonia 

MeteoWeb

Gaz-System e Rybnik 2050, società appartenente al gruppo PGE, hanno firmato un accordo per il collegamento alla rete di trasporto del gas dell’unità a ciclo combinato gas-vapore in costruzione nella centrale elettrica di Rybnik, nel sud della Polonia. Lo ha annunciato in un comunicato stampa il gruppo PGE. L’accordo prevede la creazione di un gasdotto di collegamento alla rete gestita da Gaz-System e la costruzione di una stazione a gas. Rybnik 2050 è responsabile della costruzione del blocco, che una volta terminata sarà il più grande di questo tipo in Polonia, con una potenza di 882,9 MW. Attualmente si stanno costruendo le fondamenta dei principali edifici della futura centrale: la sala macchine della turbina a gas, la sala della turbina a vapore e la caldaia di recupero, nonché gli impianti di servizio accessori, tra cui, l’edificio elettrico, l’impianto di trattamento delle acque e le cabine di trasformazione delle unità.

Inoltre è iniziato il montaggio della struttura in acciaio dell’edificio della turbina a gas ed è stata completata la costruzione di un traliccio di comunicazione alto 54 metri. Sono in corso i preparativi per la costruzione di un sistema di raffreddamento dell’acqua. Secondo PGE i lavori procedono secondo il programma e l’unità sarà messa in funzione nel dicembre 2026. Qualche giorno fa PGE ha annunciato la messa in esercizio di due unità a gas-vapore presso la centrale di Gryfino Dolna Odra, nel nord-ovest del Paese, entrambi con 683 MW di potenza lorda.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.