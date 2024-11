Turchia annuncia piano per triplicare la produzione di energia nucleare entro il 2050 alla COP29

MeteoWeb

La Turchia ha intenzione di triplicare la propria produzione di energia nucleare entro il 2050, come dichiarato dal ministro dell’Energia di Ankara, Alparslan Bayraktar, al termine della sua partecipazione alla COP29 a Baku. Secondo quanto affermato dal ministro, il paese si impegna a produrre 20.000 megawatt di energia nucleare, un passo cruciale per ridurre le emissioni derivanti dall’uso di idrocarburi.

“Entro il 2050 puntiamo a produrre 20 mila megawatt solo di energia nucleare“, ha dichiarato Bayraktar, evidenziando l’importanza di questo investimento nella lotta contro il cambiamento climatico. La Turchia, infatti, ha in programma la costruzione di nuovi reattori nucleari in collaborazione con la compagnia russa Rosatom, come parte di un accordo che prevede la realizzazione di impianti in due differenti località.

In aggiunta, la World Nuclear Association ha annunciato che altri cinque Paesi hanno firmato la stessa dichiarazione per triplicare la produzione di energia nucleare, un obiettivo condiviso con la Turchia. Insieme al paese anatolico, anche Kazakistan, Kenya, Kosovo, Nigeria ed El Salvador hanno preso impegni simili, segnando una nuova fase per l’energia nucleare nel panorama globale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.