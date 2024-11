Ucraina, pannelli solari sui tetti degli ospedali: il progetto “energia del sole”

MeteoWeb

Il gruppo Naftogaz ha iniziato a installare pannelli solari sui tetti degli ospedali nelle regioni in cui le aziende del gruppo estraggono idrocarburi. Lo ha comunicato il servizio stampa della società. Il gruppo Naftogaz, insieme alla Commissione parlamentare ucraina per l’energia ei servizi pubblici, ha avviato il progetto “Energia del sole per gli ospedali”, nell’ambito dei quali vengono dotati gli ospedali di impianti solari fotovoltaici (PV). Il progetto prevede il finanziamento della costruzione di impianti solari sui tetti degli ospedali nelle regioni in cui le imprese del gruppo lavorano.

“Le strutture sanitarie devono essere energeticamente autonome e in grado di fornire da sole la propria energia elettrica. Infatti, la disponibilità di un approvvigionamento energetico stabile può talvolta essere decisiva per la vita delle persone. Abbiamo già installato impianti solari sui tetti degli ospedali nelle regioni di Kharkiv, Lviv e Ivano-Frankivsk”, ha dichiarato Oleksii Chernyshov, presidente del gruppo Naftogaz. Secondo le sue parole, nell’ambito del programma, nove ospedali riceveranno fonti affidabili di energia di riserva per eventuali interruzioni della fornitura elettrica.

