UNIMONT lancia il “Premio d’Alpinismo Spiro Dalla Porta Xydias” 2025: di cosa si tratta

MeteoWeb

UNIMONT, polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano, segnala un’importante opportunità per alpinisti la cui attività di alto livello in montagna sia stata accompagnata da intenti divulgativi, artistici o scientifici. Il Gruppo Italiano Scrittori di Montagna – GISM annuncia il bando per il “Premio d’Alpinismo Spiro Dalla Porta Xydias” 2025, in onore della figura di Spiro Dalla Porta Xydias, alpinista e grande promotore della cultura alpina. Il premio mira a riconoscere l’impegno di un alpinista italiano che, con la sua attività in montagna, abbia contribuito anche alla divulgazione culturale, scientifica o artistica. In particolare, verranno valutate le salite esplorative, l’apertura di nuove vie, preferibilmente nello stile tradizionale o clean, e l’attività divulgativa come articoli, conferenze, mostre o pubblicazioni. Il premio consiste in una targa artistica e sarà consegnato durante l’Assemblea Annuale del GISM, che si terrà il 14 giugno 2025.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.