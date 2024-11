USA, con le elezioni in ballo anche il futuro dell’energia pulita: effetti e scenari tra Trump e Harris

MeteoWeb

Alla foce del fiume Hudson a New York, la norvegese Equinor sta costruendo il più grande porto statunitense per l’eolico offshore e un potenziale monumento al futuro energetico dell’America, o al suo passato. Mentre gli americani si preparano per una delle elezioni presidenziali più serrate nella storia del Paese, investitori e dirigenti hanno analizzato le dichiarazioni della campagna per scoprire quali settori potrebbero guadagnare o perdere di più nella prossima amministrazione. Tra questi, un settore tra tutti sta emergendo come il più esposto all’esito: l’energia rinnovabile. “Una vittoria di Harris sarebbe una buona notizia per l’industria eolica offshore, mentre una vittoria di Trump sarebbe terribile”, ha affermato nei giorni scorsi Sean McGarvey, presidente dei North America’s Building Trades Unions, che lavora sui progetti eolici offshore. Le sue previsioni – secondo cui Kamala Harris vincerà le elezioni – sono state accolte con un applauso unanime. Donald Trump ha promesso che, se verrà rieletto, fermerà i progetti eolici offshore “dal primo giorno”, e si è impegnato anche a “porre fine” all’Inflation Reduction Act, la legge sul clima del presidente Joe Biden che include crediti d’ impostazione per ridurre il costo dell’energia rinnovabile e per accelerare il ritmo della decarbonizzazione.

Secondo il Clean Investment Monitor, dall’approvazione dell’IRA sono confluiti nel settore energetico statunitense quasi 450 miliardi di dollari di investimenti privati. La società di consulenza BloombergNEF stima che l’abrogazione dell’IRA comporterà un calo del 17% nelle nuove aggiunte di capacità rinnovabile dal 2025 al 2035, con l’eolico offshore il più colpito, in calo del 45%.

L’analisi di Goldman Sachs

Una recente analisi di Goldman Sachs sui risultati di mercato ha concluso che le energie rinnovabili potrebbero essere il più grande vincitore sotto Harris e il più grande perdente sotto Trump, insieme ai settori sensibili alle tariffe. A differenza dell’energia solare ed eolica terrestre, l’eolico offshore richiede permessi federali ed è più vulnerabile ai cambiamenti di carica. L’amministrazione Biden ha accelerato l’implementazione dell’eolico offshore, fissando un obiettivo ambizioso di implementare 30 GW entro il 2030 e approvando 16 GW di progetti su scala commerciale, rispetto allo zero all’inizio della presidenza.

Molly Morris, presidente statunitense di Equinor per l’eolico offshore,ha citato “la certezza dell’impegno” per l’energia rinnovabile come il fattore più importante per far progredire l’eolico offshore. Equinor a giugno ha dato il via ai lavori per il suo progetto di 73 acri “South Brooklyn Marine Terminal”, che servirà come sito di assemblaggio per il progetto Empire Wind 1, idoneo per i crediti d’imposta IRA, e che ospiterà futuri progetti eolici offshore nella regione. Che Trump o Harris vincano le elezioni, gli effetti si sentiranno su tutta l’America aziendale. Bloomberg Intelligence prevede che una presidenza Trump possa ridurre i requisiti di capitale per le banche statunitensi, indebolire i sussidi nell’Affordable Care Act e ridurre lo scudo di responsabilità per le aziende Big Tech. Una presidenza Harris, invece, assomiglierebbe alle politiche stabilite dall’amministrazione Biden, aumentando il controllo di banche, Big Tech e aziende farmaceutiche e continuando l’implementazione dell’IRA e delle norme per ridurre le emissioni.

L’abrogazione dell’IRA

Una completa abrogazione dell’IRA si troverebbe di fronte a sfide difficili. Sebbene la misura sia stata approvata senza alcun supporto repubblicano al Congresso, le aree del Paese in cui è presente il GOP sono state le principali beneficiarie: secondo un’analisi del FT, oltre tre quarti di tutti i progetti manifatturieri annunciati nel primo anno di approvazione della legge sono stati diretti ai distretti del partito. Ad agosto, 18 repubblicani del Congresso hanno scritto una lettera al presidente Mike Johnson esortando il leader a “dare priorità alle aziende e alla certezza del mercato”, in considerazione degli sforzi per abrogare o riformare l’IRA. “Non vediamo solo acciaio nell’acqua e persone che lavorano, ma persone che lavorano negli Stati rossi e negli Stati blu. Sarebbe difficile immaginare di buttare via tutto”, ha spiegato Doreen Harris, presidente della New York State Energy Research and Development Authority. Se Trump ha revocato le restrizioni sulla produzione di fossili ed i limiti alle emissioni di centrali elettriche e automobili, allo stesso tempo ha anche rinnovato i combustibili d’imposta per progetti solari ed eolici e per le auto elettriche. L’impiego di energie rinnovabili negli Stati Uniti ha continuato a crescere sotto la sua presidenza.

L’Energy Information Administration sull’eolico e il solare

Secondo l’Energy Information Administration, la capacità eolica è cresciuta del 45% tra il 2016 e il 2020, mentre quella solare è più che raddoppiata. Nel suo dibattito con Harris, Trump ha detto di essere “un grande fan dell’energia solare”. Secondo gli analisti, le potenziali politiche di Trump che rappresentano un rischio elevato per la transizione degli Stati Uniti sono i dazi sui prodotti cinesi e le modifiche al credito d’imposta dell’IRA per le auto elettriche, che è diventato una questione di guerra culturale sin dalla sua presidenza.

L’amministrazione Biden ha fissato un obiettivo per ridurre le emissioni dal 50% al 52% rispetto ai livelli del 2005. Una previsione di maggio di Wood Mackenzie prevede una transizione energetica più lenta sotto Trump, con 683 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio aggiuntive nel settore energetico e una riduzione di 322 miliardi di dollari negli investimenti previsti in energia pulita entro il 2030.

“Le aziende andranno in Europa e in altri posti, non verranno qui. È anti-business”, ha affermato Elizabeth Yeampierre, direttrice esecutiva di alzato,un’organizzazione della comunità di Brooklyn che ha prestato il suo supporto al progetto di Equinor.

