USA, inondazioni in New Mexico: dichiarata l’area di grave disastro

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato ‘area di grave disastro’ l’area nel sud-est del New Mexico che il mese scorso è stata colpita da un’inondazione storica che ha ucciso due persone. Questa denominazione rende disponibili i fondi federali per la ricostruzione per i residenti della contea di Chaves. Il 19 ottobre sono caduti circa 14,7 centimetri di pioggia, superando il precedente massimo giornaliero di Roswell di circa 14,6 centimetri stabilito il 1° novembre 1901. Il sindaco Tim Jennings l’ha definita “un’alluvione di 500 anni” e i danni stimati ammontano fino a 500 milioni di dollari.

I funzionari della città hanno affermato che il Museo di Roswell ha subito almeno 12 milioni di dollari di danni causati dall’acqua e che alcune opere d’arte sono state inviate all’estero per essere riparate. L’assistenza federale può includere sovvenzioni per alloggi temporanei e riparazioni di case, prestiti a basso costo per coprire le perdite di proprietà non assicurate e altri programmi per aiutare i privati ei proprietari di aziende a riprendersi.

Extreme flooding between Roswell and Artesia New Mexico. #nmwx pic.twitter.com/hEhmFOAK1Y — Jake Werth Photography (@jakewerthfoto) November 2, 2024

