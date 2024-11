Gli USA potrebbero finanziare la prima centrale nucleare in Polonia: pronto un grande investimento 

MeteoWeb

La US International Development Finance Corporation (US DFC) sta valutando di investire oltre 975,7 milioni di dollari per costruire la prima centrale nucleare in Polonia. Lo ha affermato la società polacca coinvolta nel programma. Poiché la Polonia cerca di ridurre la dipendenza dal carbone ad alta intensità di carbonio, ha scelto Westinghouse Electric per costruire la prima centrale nucleare del Paese, sulla costa del Mar Baltico. L’impianto dovrebbe costare circa 40 miliardi di dollari e dovrebbe essere pienamente operativo entro il 2040.

“Il coinvolgimento di questa importante entità, la US DFC, ha più di una semplice dimensione finanziaria per noi: conferma l’interesse dell’amministrazione statunitense nel il nostro progetto”, ha affermato Wojciech Rosinski, direttore della divisione finanziaria di PEJ, la società responsabile dello sviluppo dell’ Energia nucleare in Polonia. PEJ ha affermato che la US Export-Import Bank ha già espresso interesse a contribuire con circa 17,08 miliardi di dollari al progetto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.