Polonia, in funzione la più grande centrale elettrica a gas: è una delle più moderne in Europa

MeteoWeb

La compagnia statale polacca Polska Grupa Energetyczna ha messo in funzione la più grande centrale elettrica a gas della Polonia e una delle più moderne in Europa, con una potenza di 1366 MW. La centrale appena avviata produrrà abbastanza energia elettrica per soddisfare il 5% della domanda nazionale. “Nuovi investimenti rafforzeranno la sicurezza energetica della Polonia e garantiranno un’alimentazione stabile per oltre 3 milioni di famiglie”, ha dichiarato il CEO di PGE, Dariusz Marzec. La centrale è composta da due blocchi a gas ea vapore, i numeri nove e dieci, ciascuno con una potenza di 683 MW. La sua efficienza nominale supera il 63%, più del 70% in più rispetto ai vecchi blocchi a carbone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.