Le recenti dichiarazioni attribuite al Dr. Roger Hodkinson, un patologo canadese noto per le sue posizioni controverse sulla pandemia di COVID-19, hanno suscitato ampio dibattito. Hodkinson ha affermato che i vaccini contro il COVID-19 avrebbero causato la morte di 20 milioni di persone e provocato oltre 2 miliardi di effetti collaterali gravi. Tuttavia, queste affermazioni non trovano alcun riscontro nelle evidenze scientifiche attualmente disponibili e contraddicono i dati raccolti da numerose autorità sanitarie internazionali.

La sicurezza e l’efficacia dei vaccini contro il COVID-19 sono state verificate attraverso rigorosi test clinici prima della loro autorizzazione all’uso. Inoltre, il monitoraggio continuo post-commercializzazione non ha rilevato un tasso di mortalità o incidenza di effetti collaterali gravi paragonabili ai numeri riportati da Hodkinson. Gli effetti collaterali gravi associati ai vaccini, pur essendo possibili, sono estremamente rari. Tra questi, le reazioni allergiche severe come l’anafilassi si verificano in circa 5 casi per milione di dosi somministrate, mentre eventi come miocardite o pericardite sono generalmente lievi e si risolvono senza complicazioni.

Al contrario di quanto affermato, i dati globali mostrano che i vaccini hanno salvato milioni di vite riducendo il rischio di malattie gravi, ricoveri e decessi. Inoltre, hanno contribuito in modo determinante a rallentare la diffusione del virus, facilitando il ritorno a una maggiore normalità economica e sociale. Le affermazioni sensazionalistiche di Hodkinson sono in netto contrasto con il consenso della comunità scientifica, che ha ribadito l’importanza della vaccinazione come strumento primario per il controllo della pandemia.

In questo contesto, è essenziale affidarsi a fonti autorevoli e basate su evidenze scientifiche per valutare i benefici e i rischi dei vaccini. Le dichiarazioni infondate non solo mettono a rischio la salute pubblica, ma rischiano anche di minare la fiducia nei programmi di vaccinazione, fondamentali per proteggere le comunità da future emergenze sanitarie.

