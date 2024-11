Vaccino antinfluenzale, ritirate 2000 dosi: “avvisati medici e cittadini”

MeteoWeb

Duemila dosi di vaccino antinfluenzale sono state ritirate in Emilia Romagna dall’Ausl di Modena per precauzione a causa del rilevamento di una escursione termica in uno dei frigoriferi adibiti alla loro conservazione. L’Ausl ha comunicato che “appena rilevato l’evento, si è provveduto a fare una verifica col produttore, concordando il non utilizzo e la sostituzione delle dosi per massima precauzione”. Prima del blocco di una parte delle dosi, alcune decine erano state già somministrate. Ma va specificato che questo problema non comporta rischi per la salute ma, eventualmente, una minor efficacia del vaccino. “Tutti i medici a cui erano state consegnate le dosi sono stati già avvisati, le persone che lo hanno ricevuto sono state identificate ed è in corso il contatto con i cittadini per l’opportuna informazione”, si legge ancora.

