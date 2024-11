Valanga Rigopiano, oggi l’udienza in Cassazione

MeteoWeb

La tragedia dell’hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, travolto da una valanga il 18 gennaio 2017, torna oggi, 27 novembre, al centro dell’attenzione giudiziaria. La Corte di Cassazione è chiamata a decidere se confermare le 8 condanne e le 22 assoluzioni stabilite in Appello, chiudendo definitivamente il processo, oppure riaprire il percorso giudiziario. L’11 luglio 2024 la Procura Generale presso la Corte d’Appello de L’Aquila ha presentato un ricorso in Cassazione, contestando le parti della sentenza che hanno portato alle assoluzioni. Il ricorso punta a rivedere soprattutto le questioni legate alla prevedibilità del rischio e alle misure di prevenzione che avrebbero potuto evitare la tragedia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.