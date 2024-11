Vento forte in Abruzzo e Molise: alberi caduti e danni, treni bloccati sulla Sulmona-Pescara | FOTO

MeteoWeb

Le forti raffiche di vento che sferzano l’Italia a causa della tempesta Caetano hanno provocato danni e disagi anche in Abruzzo e Molise. In quota, il vento ha ampiamente superato i 100km/h in entrambe le regioni: 147km/h a Capracotta, 132km/h a Baranello, 114km/h a Passo San Leonardo, 108km/h a Castel San Vincenzo, 101km/h a Rocca di Mezzo, 99km/h a Roccaraso ma le raffiche hanno raggiunto picchi di 80-90km/h anche lungo la costa.

Decine le segnalazioni che sono arrivate nella notte ai Vigili del Fuoco per rami caduti e alberi sradicati dal vento tra Valle Peligna e Alto Sangro, in Abruzzo. I danni più consistenti si contano ad Alfedena, nella pineta del Cimerone, dove i pompieri sono intervenuti per rimuovere diversi alberi caduti sul manto stradale. La strada è rimasta chiusa per diverse ore. Qualche disagio anche a Castel di Sangro sempre per alberi caduti in centro e in periferia.

Problemi si sono registrati sulla tratta ferroviaria Sulmona-Pescara. Il treno regionale partita alle sei dal capoluogo peligno, diretto a Pescara, è rimasto fermo per oltre due ore e mezza nei pressi di Torre dei Passeri per la caduta di alcuni rami sui binari. Dopo una lunga attesa, vista l’impossibilità di procedere con la circolazione, i passeggeri hanno cambiato convoglio, rientrando a Sulmona. “Non è possibile, dopo un’allerta meteo, non prevedere bus sostitutivi o squadre di operai pronte a fronteggiare i disagi. È stato un grave disservizio, soprattutto per noi che ci spostiamo per ragioni di lavoro“, protestano i pendolari della tratta.

Disagi significativi a Castelvecchio Subequo dove, a causa del forte vento, si è scoperchiato il tetto di un’abitazione che si trova in via Dante Alighieri. Si tratta di una palazzina dove vivono cinque famiglie negli alloggi messi a disposizione dal Comune. “Ci stiamo attivando immediatamente per provvedere con una copertura d’emergenza, in attesa dei lavori definitivi”, afferma il vice sindaco, Pietro Salutari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sulmona per le operazioni di messa in sicurezza. In paese sono state chiuse due arterie stradali: via San Rocco e via Valle Donica dove sono caduti grossi alberi, al punto da impedire la circolazione stradale. Pompieri al lavoro anche in altri quartieri del territorio comunale per la presenza di cavi della telefonia mobile, danneggiati dal maltempo.

A Castelnuovo di Campli, in provincia di Teramo, il vento ha spazzato via il tetto di una chiesetta del 1300 dedicata a San Giovanni Battista. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, l’area è stata transennata.

Danni da vento anche in Molise

Numerosi disagi in provincia di Isernia a causa del vento forte, che hanno richiesto oltre 30 interventi da parte dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale. Le squadre sono state impegnate in operazioni di messa in sicurezza per alberi pericolanti ed elementi in bilico in diversi comuni, tra cui Venafro, Carovilli, Agnone, Cerro al Volturno, Sant’Angelo del Pesco, Frosolone, Sant’Elena Sannita e Rocchetta al Volturno. Particolarmente critica la situazione ad Agnone, dove sono stati effettuati ben 12 interventi per alberi caduti e il dispositivo di soccorso è stato potenziato con una squadra aggiuntiva. Durante la notte, a Rocchetta al Volturno, un’auto in transito è stata bloccata da un albero caduto sulla carreggiata. Fortunatamente, i due occupanti del veicolo sono rimasti illesi. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e segnalano la possibilità di ulteriori disagi dovuti al perdurare delle condizioni meteo avverse.

Raffiche di vento superiori ai 70km/h hanno causato disagi in diverse aree di Campobasso, tra cui tegole volate sulle strade, cassonetti spazzati via e segnaletica divelta. Momenti di apprensione questa mattina in contrada Calvario, nei pressi del ponticello che collega l’area alle vie principali di Campobasso. Il forte vento ha causato il cedimento di due alberi di grosse dimensioni, crollati sulla carreggiata pochi minuti dopo il passaggio di un’automobile. Gli automobilisti di passaggio hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti in tempi rapidi per mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di rimozione dei tronchi e dei rami, complicate dalla dimensione degli alberi e dalla necessità di preservare la struttura del ponticello, sono durate diverse ore. La viabilità è stata ripristinata, ma le condizioni meteorologiche continuano a preoccupare. Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza negli spostamenti.

Anche a Termoli i forti venti che stanno colpendo il Molise hanno creato disagi. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco nei pressi del Liceo Scientifico, dove un pino pericolante rappresentava un serio rischio per la sicurezza. Gli operatori del distaccamento locale, con l’ausilio di un’autoscala, hanno provveduto a mettere in sicurezza i rami minacciati dal crollo, evitando potenziali danni a persone o strutture. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco di Termoli, del distaccamento di Santa Croce di Magliano (Campobasso) e del comando di Campobasso. Tanti i rami pericolanti nella città adriatica, lungo Viale Trieste e vie del centro, Guglionesi (Campobasso) e Campomarino (Campobasso). A San Martino in Pensilis questa mattina un’insegna in vetro di un magazzino commerciale è caduta fortunatamente senza arrecare danni ad auto in sosta o persone. Diversi interventi sono stati effettuati anche a Torella del Sannio e nelle zone del Matese.

Maltempo, sospesi i collegamenti via mare Termoli-Isole Tremiti

Sospesi i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia) a causa del maltempo. La Capitaneria di porto ha diramato un avviso di burrasca per gli operatori portuali e marittimi valido fino alla serata che prevede vento da ovest forza 8 e mare agitato. I pescherecci sono tutti rientrati nello scalo dove hanno rinforzato gli ormeggi.

