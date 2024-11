Vento forte e mare mosso, aliscafi fermi nel Golfo di Napoli

MeteoWeb

Nel Golfo di Napoli, le avverse condizioni meteo hanno causato gravi disagi ai collegamenti marittimi. Il forte vento da Ovest-Sud/Ovest ha reso il mare molto mosso, portando alla sospensione di tutte le corse degli aliscafi per Ischia, Capri e Procida, e delle tratte Napoli-Sorrento. Anche i traghetti affrontano difficoltà, con numerose cancellazioni per le tratte Napoli-Capri, Pozzuoli-Ischia e Pozzuoli-Procida. La situazione potrebbe persistere per tutta la giornata. È consigliabile verificare gli aggiornamenti sui siti e call center delle compagnie marittime prima di mettersi in viaggio. In Campania è in vigore un’allerta meteo con criticità gialla fino alle 9 di domani. L’unico collegamento attivo è la nave lenta Naiade della Caremar, che collega Capri alla terraferma. Fino ad ora, non ci sono stati collegamenti con Sorrento e altre località del golfo.

