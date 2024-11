Vento a 115 km e onde di 7 metri in Toscana, alberi caduti e disagi nei collegamenti marittimi

MeteoWeb

“Raffiche di vento fino a 115 km/h sulla Gorgona e litorale centrale, oltre i 100-110 km/h sui rilievi. La boa della Gorgona ha registrato onde a più di 7 metri di altezza. Nelle prossime ore ancora raffiche di vento intorno a 100 km/h su Arcipelago e litorale centrale, 60-80 km/h sulle zone interne. Ci sono interventi del sistema di Protezione Civile in corso per alcuni alberi caduti“: è quanto segnala il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

In Toscana oggi è in vigore l’allerta arancione per venti forti e mareggiate. A Livorno, con un Libeccio che soffia da stanotte sulla città con 45 nodi di Vento e raffiche da stamattina fino a 50, segnalate dall’Avvisatore marittimo, le attività portuali risultano attualmente sospese. Interrotti anche i collegamenti con le isole maggiori. In città sono stati presi i primi provvedimenti, oltre alla chiusura dei parchi pubblici e dei cimiteri, è stato chiuso dalla Protezione civile un tratto di lungomare per l’accumulo di detriti sul viale Italia portati in carreggiata dal moto ondoso.

Interventi dei vigili del fuoco in provincia di Firenze, in maniera particolare nel Mugello, per alberi caduti su sede stradale, con sette richieste da evadere e due interventi in corso. In particolare a San Piero a Sieve in località Taiuti, e a Vicchio in località Vezzano.

